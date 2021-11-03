رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون في قصر السيف

بناءً على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، عُقد في قصر السيف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.