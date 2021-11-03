ثنائية بنزيما تمنح الريال انتصارًا شاقًا أمام شاختار

حقق ريال مدريد انتصارًا شاقًا بنتيجة (2-1) أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية ريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقتين 14 و61، بينما أحرز فرناندو هدف شاختار دونيتسك في الدقيقة 39.

بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث انفرد الكرواتي لوكا مودريتش بكرة سددها بقوة، ليتصدى لها ببراعة الحارس تروبين في الدقيقة 5.

وكاد ألان لاعب شاختار دونيتسك أن يُسجل هدف التقدم لفريقه، بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 9.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 14، حيث استغل فينيسيوس جونيور خطأ من دفاع شاختار ومرر الكرة داخل المنطقة لبنزيما الذي سددها مباشرة في الشباك.

وتألق تروبين حارس مرمى شاختار دونيتسك في التصدي لتسديدة من مودريتش داخل المنطقة في الدقيقة 17.

وأرسل مودريك لاعب شاختار تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أمسكها البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال بسهولة في الدقيقة 24.

وأهدر فرناندو لاعب شاختار دونيتسك فرصة ثمينة لتسجيل التعادل لفريقه في الدقيقة 31، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة، لكنه سدد برعونة شديدة بجانب القائم الأيسر لكورتوا.

وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كرة داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى شاختار دونيتسك في الدقيقة 34.

ونجح فرناندو في تسجيل هدف التعادل لشاختار دونيتسك في الدقيقة 39، حيث تلقى باتريك كرة طولية في العمق، ليمررها بصدره إلى فرناندو الذي سدد بقوة في الشباك.

وكاد فرناندو أن يُسجل الهدف الثاني لشاختار في الدقيقة 44، حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها كورتوا وحولها إلى ركنية لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل تيتي لاعب شاختار تسديدة قوية على حدود المنطقة في الدقيقة 57، تصدى لها تيبو كورتوا.

ونجح كريم بنزيما، في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 61، بعد هجمة منظمة وعدة تمريرات بين كاسيميرو وفينيسيوس الذي أرسلها لبنزيما ليودعها الشباك.

وسقط فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، وطالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

وصوب ستبانينكو لاعب شاختار دونيتسك كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 74.

وسدد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد كرة، تصدى لها الحارس تروبين في الدقيقة 89.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من سوداكوف لاعب شاختار في الثواني الأخيرة من المباراة ليحرم الفريق الأوكراني من التعادل.