فارس العتيبي يسأل المطيري عن سرقة الآثار والإجراءات المتخذة

سأل النائب فارس العتيبي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن سرقة الآثار من متحف الكويت والاجراءات المتخذة.

وجاء في مقدمة السؤال: «بخصوص تشكيل وزارة الإعلام لجنة تحقيق حول الآثار التي تمت سرقتها من متحف الكويت الوطني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل هناك لجان معنية بجرد الأثار بمتحف الكويت الوطني بصفة دورية ومنتظمة؟ إذا كانت الاجابة بنعم فما هو تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العامين السابقين؟ واذا كانت الاجابة بلا فما هي الآلية لجرد ومراقبة مقتنيات متحف الكويت الوطني؟».

وطالب العتيبي بـ «كشف بأسماء اعضاء لجنة جرد محتويات متحف الكويت الوطني من الآثار وبيان المسمى الوظيفي لكل منهم، ومتى وكيف تم اكتشاف حادثة سرقة الآثار من متحف الكويت الوطني؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها فور اكتشاف حادثة سرقة الآثار؟».

وأضاف: «أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في شأن سرقة الآثار وعليه فما هو تاريخ تشكيل لجنة التحقيق المذكورة؟ من هم اعضاؤها والصفة الوظيفية لكلاً منهم؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اجتماعات اللجنة، وما هي نتائج لجنة التحقيق من حيث بيان المقتنيات الأثرية المفقودة؟ كم عددها؟ وتاريخ اختفائها؟ هل تم تفريغ الكاميرات الموجودة بالمبنى؟ متى تم تبليغ وزارة الداخلية أو النيابة بحاثة السرقة؟ وهل تم تبيلغ النيابة العامة قبل تشكيل لجنة التحقيق أم بعدها؟ هل تم ايقاف موظفين عن العمل على أثر ذلك؟ وهل تمت احالة أي من الموظفين للنيابة العامة للاشتباه بهم أو لتقصيرهم؟ وما هي الإجراءات المتخذة لمنع تكرار سرقة الآثار مرة أخرى؟».