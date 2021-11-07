“الزراعة” تحظر استيراد الطيور من هولندا وإيطاليا وتايوان بسبب “أنفلونزا الطيور”

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بفرض الحظر الموقت على استيراد جميع أواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان من عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كلاً من الدول التالية: هولندا، ايطاليا وتايوان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طلال الديحاني أن القرار جاء بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوه H5N1، لافتا إلى أن جميع الإرساليات وحسب نوعها تخضع للشروط والضوابط التي تصدرها الصحة الحيوانية فى الهيئة وبما يتوافق مع إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراءات المنصوص عليها من لائحه الحجر البيطرى بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجى.

وشدد على رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة وعلى أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية قانونية أو مادية.