ظهور سلالة جديدة من كورونا بالصين “متحور هيهي”

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين أُطلقت عليها اسم “هيهي”.

وتم تسمية متحور “هيهي” نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة “خي لونج جيانج” بشرق شمال البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الصينية أن أعراض الطفرة الجديدة لا تختلف عن أعراض السلالات الأخرى التي تم رصدها في الصين، وفقاً لموقع “إيجي 24 نيوز”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات في جامعة زويل بمصر في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” إن متحور “هيهي” هو أحد متحورات “دلتا” حيث تحور “دلتا”، إلى أكثر من نسخة، موضحاً أن متحورات “دلتا” لم تدخل في حيز الخطر بشكل كبير.

وأضاف: “المعلومات عن متحور (هيهي) ما زالت غير مكتملة، ولكن دائماً ما يتم التحور من خلال عدد من الجينات تختلف عن الشفرة الجينية الناتجة عن السلالة الأصلية مما يسبب تغيرات بشكل كبير جداً”، وفقاً لصحف مصرية محلية.

وأشار إلى أنه لرصد مدى خطورة متحور “هيهي” لابد من رصد معدل انتشاره ومدى مقاومته لجهاز المناعة.

أوضح أن المتحور الجديد لم ينتشر بشكل كبير مثل متحور “دلتا” حيث إنه منحصر في المكان الذي تم اكتشافه به في الصين.

ولفت إلى أن الدول تبدأ في دراسة التحور الجيني ومدى تأثيره بشكل معين في فترات زمنية على حسب عدد الحالات التي يتم رصدها.