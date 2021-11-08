مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين: حافظوا على المناعة المجتمعية.. بالجرعة الثالثة

جدد مجلس الوزراء دعوته للمواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا، بشرط مرور 6 أشهر على الأقل على الجرعة الثانية.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه اليوم، على أهمية المسارعة في تلقيها لتنشيط المناعة ولتوفير حماية أفضل وحفاظاً على المناعة المجتمعية واستقرار الوضع الصحي في البلاد.

وأحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح مجلس الوزراء حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في الكويت جراء جائحة كورونا، والذي مازال يشهد من واقع الإحصاءات، ولله الحمد، استمرار معدل الانخفاض الواضح في أعداد الإصابات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة.