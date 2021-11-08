الغانم: صدر المرسومان الأميريان بمنح العفو… وتبلّغت باستقالة الحكومة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: صدر قبل قليل المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو عن بعض ابناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.

وأضاف الغانم في مؤتمر صحافي: يجب علي أن أتوجه أولا بالحمد والثناء للمولى عز وجل على التوفيق والسداد والشكر بعد الله والفضل بعده لسمو أمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية.

وقال: أشكر سمو أمير البلاد على ثقته الغالية بتكليفي وإخواني رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع.. وقد رفعنا التقرير الأول وإن شاء الله سوف تكون هناك تقارير أخرى.

وتابع: أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو ولي العهد الأمين على مباركته ودعمه لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد.

وأعلن الغانم تبلغه من رئيس الوزراء أن الحكومة تقدمت باستقالتها، مبيناً ان جلسة مجلس الأمة لن تعقد غداً لأنه سيحضر ويرفعها.

وتوجه الغانم بالشكر أيضا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء لجنة الحوار الوطني.

وقال: شكر خاص لمن لهم دور كبير في تحقيق ما تم تحقيقه وهم الـ40 نائباً تقريبا الذين وقعوا على هذا البيان وناشدوا صاحب السمو وخاطبوه باللغة التي يجب أن يخاطب بها ونتج عنها هذه الاستجابة الأميرية السامية.

وأضاف: نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة، لأن العفو ليس هو غاية المجتمع.. إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها هي أهم بكثير، متابعاً: أسأل الله أن نكون قد طوينا صفحة كان يجب أن تطوى للبدء في مرحلة جديدة طال انتظارها وهي مرحلة إنجاز وبناء.