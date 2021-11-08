سفارة الكويت لدى هولندا تنبه لإعادة تشديد القيود للحد من انتشار كورونا

نبهت سفارة دولة الكويت لدى هولندا اليوم الاثنين الى قرار السلطات الهولندية تشديد الإجراءات الاحترازية والقيود الرامية للحد من انتشار الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) منذ السادس من نوفمبر الحالي وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين في المستشفيات في الاسابيع القليلة الماضية.

وذكرت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان الاجراءات تشمل توسيع نطاق العمل بشهادة تطعيم او خلو من الاصابة بفيروس (كورونا) الالكترونية في المتاحف والصالات والنوادي الرياضية والأماكن الخارجية في المطاعم والمقاهي.

وأشارت الى ان إجراء تقديم الشهادة الالكترونية كان معمولا به من قبل وذلك عند دخول المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والفعاليات الترفيهية والتجارية والأكاديمية والمعارض.

واوضحت السفارة انه يتعين على المطعمين من خارج الاتحاد الأوروبي اجراء فحص الاصابة بفيروس (كورونا) للحصول على شهادة خلو من الاصابة بالفيروس التاجي لدخول الأماكن المذكورة.

وتشمل الإجراءات أيضا إعادة فرض ارتداء الكمامات في المحلات التجارية والمباني العامة والتعليم العالي وصالونات الحلاقة والالتزام بالتباعد بين الاشخاص بمسافة 5ر1 متر وتجنب الاماكن المزدحمة.