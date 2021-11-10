“الخدمة المدنية” يوقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية

أصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء تعميما ينص على وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف وذلك حتى إشعار آخر.

وشدد الديوان في بيان صحفي على ضرورة الالتزام بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إضافة إلى وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها ووقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر.

ودعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة إلى الالتزام بما ورد بهذا القرار وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 8 نوفمبر 2021 حتى إشعار آخر مع مراعاة الأمور ذات الصلة.

وأوضح أن الموظفين المنتدبين أو المعارين للعمل لدى الجهات الأخرى عليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية وتسليمهم العمل ولمعالجة آثار ذلك تتم إجازة ندبهم أو إعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر الديوان إن من تمت الموافقة على ندبهم أو إعارتهم بكتب صادرة من ديوان الخدمة المدنية سواء قبل تاريخ المذكور أو في هذا التاريخ وما بعده (إن وجد) يجوز للجهة إصدار قرارات ندبهم أو إعارتهم بعد انتهاء الوقف وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ومن دون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور.

ولفت إلى أنه لا يشمل هذا الوقف حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها.