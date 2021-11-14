“المعلومات المدنية”: التحديث الجديد لـ”هويتي” يتضمن محفظة إلكترونية متكاملة للهويات

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إطلاق تحديث جديد لتطبيق هويتي النسخة v1.9.0 ليتضمن العديد من الخدمات والتعديلات المهمة والعديد من المميزات.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحفي اليوم إنه تمت إضافة عدة مميزات للإصدار الجديد للتطبيق من أهمها إنشاء محفظة إلكترونية متكاملة للهويات والوثائق الحكومية المختلفة وتشمل حاليا رخصة السوق وشهادة الميلاد (كمرحلة أولى).

وأضاف العسعوسي أن المحفظة الإلكترونية تتميز بإنشاء إطار متكامل يسمح بإضافة أي هوية أو وثيقة حكومية بطريقة مرنة وسهلة وربطها مع الجهات الحكومية المختلفة المصدرة لتلك الوثائق كوزارتي الداخلية والصحة وغيرهما فضلا عن طرق عرض مختلفة للوثائق الحكومية كعرض البيانات الرئيسية أو عرض لشكل الوثيقة.

وأشار الى أن المحفظة تتميز بتوفير وسيلة تفاعلية للتحقق من صحة الوثيقة عن طريق رمز QR Code وكذلك القدرة على إضافة وثائق إضافية وربطها مع الجهات المختلفة بطريقة سهلة ومرنة مع إضافة خاصية liveness detection لعملية التسجيل والتي من شأنها زيادة عوامل الأمان والخصوصية أثناء التسجيل عن بعد مع خاصية التحقق من الوجه الموجودة حاليا أثناء عملية التسجيل.

ولفت إلى أنه تمت أيضا إضافة خاصية (نسيت كلمة السر) للتطبيق مما يسمح بإعادة تعيين كلمة السر فى حال نسيانها ويتم ذلك من خلال خاصية Liveness detection ثم إرسال رسالة OTP إلى رقم الهاتف الذكي الذي تم التسجيل منه مع إضافة شعار دولة الكويت إلى شاشات التطبيق المختلفة.

وأفاد العسعوسي بأنه تمت إضافة صور متحركة بشكل متسارع إلى خلفية التطبيق من أجل زيادة عوامل الأمان والسرية وإضافة بعض التحسينات للشكل العام للتطبيق خصوصا في الشاشة الرئيسية وإضافة الجرعة الثالثة لبيانات التطعيم.

وبين أن هذا التحديث الذي قامت الهيئة بإطلاقه هو انعكاس لتعاون كل من وزارتي الداخلية والصحة تجسيدا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في تعزيز أوجه التحول الرقمي.