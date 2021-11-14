النمسا تغلق البلاد على غير المطعمين بلقاح كورونا

أعلنت السلطات النمساوية، إجراء إغلاق عام في كل الولايات على الأشخاص غير المطعمين بلقاحات فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل.

وقال مستشار النمسا، ألكسندر شالينبرج، إن الإغلاق الجديد يطبق وللمرة الأولى بحيث لا يؤثر على جميع السكان، موضحًا أن حظر التجول سيكون على الأشخاص غير المطعمين فقط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه غير راضٍ عن موقف رافضي اللقاح رغم وجود وفرة في اللقاحات مما يتيح لأي شخص الحصول على الجرعة الثالثة.

وأشار إلى أن ثلثي السكان تجاوبوا مع دعوة الحكومة وحصلوا بالفعل على اللقاح، ولن يفقد هؤلاء حقوقهم في الحرية تضامناً مع غير الملقحين.