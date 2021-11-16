الاستعانة بولي العهد لممارسة اختصاصات للأمير مؤقتاً

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مبيناً أن ذلك يأتي بصفة مؤقتة.
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