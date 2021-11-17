تونس تضرب زامبيا بثلاثية وتبلغ الدور الفاصل

بلغ منتخب تونس، الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه 3-1 أمام ضيفه الزامبي، اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية.

وارتفع رصيد تونس إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد زامبيا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

ثلاثية نسور قرطاج حملت توقيع عيسى العيدوني ومحمد دراجر وعلي معلول في الدقائق 18 و31 و43.

أما هدف زامبيا جاء عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة 80.

منتخب تونس دخل مباشرة في صلب الموضوع، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر.

وكاد أصحاب الأرض أن يفتتحوا النتيجة في الدقيقة 15، لكن فرجاني ساسي أضاع الفرصة بعد تمريرة من وهبي الخزري.

وتمكن منتخب تونس من افتتاح النتيجة في الدقيقة 18، عن طريق عيسى العيدوني بعد تمهيد من محمد دراجر.

وضغط لاعبو تونس من أجل مضاعفة النتيجة، وهذا الضغط أفرز عن ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعد عرقلة وهبي الخزري.

وتولى وهبي الخزري، تنفيذ ركلة الجزاء، لكنه فشل في تحويلها لهدف.

وفي الدقيقة 31، ضاعف أصحاب الأرض، النتيجة عن طريق محمد دراجر، بعد تمهيد من سيف الدين الخاوي.

وكاد منتخب زامبيا أن يعدل النتيجة في الدقيقة 33، عن طريق فاشيون ساكالا، لكن الحارس فاروق بن مصطفى أنقذ الموقف.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل منتخب تونس، هدفه الثالث عن طريق علي معلول بتصويبة قوية.

وأضاع فرجاني ساسي، فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 45، بعد تمريرة من الخزري.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أقحم المدرب منذر الكبير، أنيس بن سليمان، بدلًا من سيف الدين الخاوي.

وفي الدقيقة 66، اشترك حمزة المثلوثي وحمزة رفيعة بدلًا من محمد دراجر ونعيم السليتي.

وفي الدقيقة 74، أضاع وهبي الخزري فرصة الهدف الرابع بأعجوبة، ثم دخل محمد علي بن رمضان بدلًا من ساسي.

وحصل منتخب زامبيا على ركلة جزاء بعد عرقلة باستون، وانبرى لها فاشيون ساكالا، وتصدى لها الحارس فاروق بن مصطفى، لكن الكرة عادت لنفس اللاعب الذي أسكن الكرة داخل الشباك بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز تونس 3-1.











