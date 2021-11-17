محليات

“‏⁧الخدمة المدنية” يضيف خدمة الاستعلام عن الباحثين عن عمل في «سهل»

17 نوفمبر، 2021
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أعلن ديوان الخدمة المدنية‬⁩ عن إضافة ‏خدمة الاستعلام عن المسجلين كباحثين عن عمل عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية ( سهل ).

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