“‏⁧الخدمة المدنية” يضيف خدمة الاستعلام عن الباحثين عن عمل في «سهل»

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إضافة خدمة الاستعلام عن المسجلين كباحثين عن عمل عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية ( سهل ).
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