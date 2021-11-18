“الخارجية”: تحديد مصير 19 شهيدا من الأسرى والمفقودين

صرح رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية السفير ربيع العدساني اليوم بأنه تم تحديد مصير 19 شهيدا من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال استمرار عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على الرفات التي تم جلبها من العراق لينضموا إلى قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم، وهم: 1- الشهيد بدر مبارك حامد البريعصي 2- الشهيد بدر متعب عبيد المطيري 3- الشهيد حسين علي جاسم الشمري 4- الشهيد خالد دعيج عبد الله الخالدي 5- الشهيد سعد منصور محسن العجمي 6- الشهيد سعود نايف جزاع الديحاني 7- الشهيد سعيد عواض عايد الرشيدي 8- الشهيد صلاح حسين ساير العنزي 9- الشهيد فارس عبد الرحمن فارس المطيري 10- الشهيد فارس محمد دحام العنزي 11- الشهيد فواز بطيحان دغيم المطيري 12- الشهيد محمد حمود عبيد الهوله 13- الشهيد محمد عبداللطيف عبد العزيز الخراز 14- الشهيد مخلد جبيران شريد الديحاني 15- الشهيد موسى ستار جابر العنزي 16- الشهيد نايف خلف خويدر العنزي 17- الشهيد نايف عواض عايد الرشيدي 18- الشهيد نايف محمل ضيف الله المطيري 19- الشهيد وليد مخلد حامد البريعصي.

وقال العدساني إن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 وقد تم جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات الشهداء التي سبق الإعلان عن الاستعراف عليها في شهر نوفمبر 2020 وأشهر يناير ومارس ويوليو 2021 وذلك بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بمواقع دفن في العراق وتقديم هذه المعلومات إلى اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص المواقع من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم العثور على رفات هؤلاء الأسرى.

وأكد أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن. وأكد أن الوزارة حريصة على إبلاغ ذوي الأسرى عن أي معلومات أو بيانات تتوفر بشأن أسراهم باعتبار أن ذلك حقا إنسانيا وقانونيا لهم. ونوه ببطولة هؤلاء الشهداء التي عكست الروح الوطنية التي يتسم بها أبناء الكويت حيث ضحى هؤلاء الشهداء بحياتهم ودافعوا بشرف عن ارض الكويت ونالوا شرف الشهادة فسجلوا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولة والفداء.

وأشاد العدساني بجهود الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية التي تقوم بعملية الاستعراف وتحديد مصير الأسرى موجها الشكر لهذه الإدارة التي تمارس عملها في التعرف على تلك الرفات في ظروف فنية صعبة تتعلق بحالتها بعد مرور سنوات طويلة على عمليات الدفن في العراق موجها الشكر لهذه الإدارة التي تمارس عملها في التعرف على تلك الرفات في ظروف فنية صعبة تتعلق بحالتها بعد مرور سنوات طويلة على عمليات الدفن في العراق.

ووجه العدساني الشكر للسلطات العراقية ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفرعية الفنية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لجهودهم المبذولة من خلال اعمال اللجنة الثلاثية والفرعية الفنية والتي ساهمت في تحديد مصير هؤلاء الأسرى معربا عن أمله في انتهاء هذه المأساة الإنسانية، ومؤكدا استمرار دولة الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

مكتب الشهيد: لن ننسى بطولات شهدائنا

وكان المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان قد قال في وقت سابق اليوم إنه في نطاق اهتمام القيادة السياسية في دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحرص وزير الديوان الأميري رئيس مجلس الامناء بمكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله، فقد تم اكتشاف رفات 19من شهداء الكويت الأبرار حيث وصل عدد الرفات حتى تاريخه 293 من أصل 605.

وأوضح العوفان في تصريح صحفي أنه تم ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزاره الخارجيه في دولة الكويت، وقد تم التواصل مع ذوي الشهداء لإبلاغهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إتمام إيصال رفات من ارتقوا إلى مصاف الشهادة إلى مثواهم الأخير.

وأكد أن الكويت قيادة وحكومة وشعب لن تنسى بطولات هؤلاء الأسرى والمفقودين وسيظلوا بالذاكرة الى الأبد هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت وضربوا مثالا رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة من أجل عودة الشرعية إلى الكويت الغالية وشعبها الأبي، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأضاف العوفان أن دولة الكويت بقيادتها السياسية، لن تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداء لها ولن يهدأ لها بال قبل دفن آخر رفات لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل ثرى هذا الوطن.