“الغذاء والدواء الأميركية” تجيز الجرعة الثالثة من “فايزر” و”موديرنا” لجميع البالغين

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه)، اليوم الجمعة، السماح بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي (فايزر) و(موديرنا) المضادين لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لجميع البالغين.

وقالت مفوضة الإدارة جانيت وودكوك في بيان إنه تمت إجازة إعطاء الجرعة المعززة للأشخاص الذين بلغوا سن 18 عاما ومر على أخذهم الجرعة الثانية من اللقاح ستة أشهر على الأقل.

وأوضحت أن الإدارة «عملت طوال فترة انتشار (كورونا) على اتخاذ قرارات الصحة العامة في الوقت المناسب مع تطور الجائحة وقد أثبتت لقاحات (كورونا) أنها أفضل دفاع فعال للغاية ضد الفيروس».

وأضافت أن «السماح باستخدام جرعة معززة من لقاح (فايزر) أو (موديرنا) للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر يساعد على استمرار الحماية ضد (كورونا)».