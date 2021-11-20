عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 20 نوفمبر 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
كاظمة يحقق انتصاراً صعباً على الفحيحيل في انطلاقة الدوري الممتاز
19 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
تونس تضرب زامبيا بثلاثية وتبلغ الدور الفاصل
17 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
جدل بشأن جنس حارسة مرمى إيران.. وطلب رسمي من الأردن
15 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
موراتا يمنح إسبانيا تذكرة المونديال بهدف قهر السويد
15 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
“بنك أوف أمريكا”: برميل النفط سيصعد إلى 120 دولارا في 2022
2 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
كاظمة يحقق انتصاراً صعباً على الفحيحيل في انطلاقة الدوري الممتاز
19 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
تونس تضرب زامبيا بثلاثية وتبلغ الدور الفاصل
17 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
جدل بشأن جنس حارسة مرمى إيران.. وطلب رسمي من الأردن
15 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
موراتا يمنح إسبانيا تذكرة المونديال بهدف قهر السويد
15 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
“بنك أوف أمريكا”: برميل النفط سيصعد إلى 120 دولارا في 2022
2 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
كاظمة يحقق انتصاراً صعباً على الفحيحيل في انطلاقة الدوري الممتاز
19 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
تونس تضرب زامبيا بثلاثية وتبلغ الدور الفاصل
17 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
جدل بشأن جنس حارسة مرمى إيران.. وطلب رسمي من الأردن
15 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
موراتا يمنح إسبانيا تذكرة المونديال بهدف قهر السويد
15 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
“بنك أوف أمريكا”: برميل النفط سيصعد إلى 120 دولارا في 2022
2 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
عربي وعالمي
بايدن يغادر المستشفى إلى البيت الأبيض لاستئناف مهامه
20 نوفمبر، 2021
رياضة
كاظمة يحقق انتصاراً صعباً على الفحيحيل في انطلاقة الدوري الممتاز
19 نوفمبر، 2021
عربي وعالمي
“الغذاء والدواء الأميركية” تجيز الجرعة الثالثة من “فايزر” و”موديرنا” لجميع البالغين
19 نوفمبر، 2021
عربي وعالمي
النمسا.. إغلاق شامل وتطعيم إلزامي
19 نوفمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021
19 نوفمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 20 نوفمبر 2021
محرر المحليات
20 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الوطن
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
عربي وعالمي
بايدن يغادر المستشفى إلى البيت الأبيض لاستئناف مهامه
رياضة
كاظمة يحقق انتصاراً صعباً على الفحيحيل في انطلاقة الدوري الممتاز
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 نوفمبر 2021
عربي وعالمي
“الغذاء والدواء الأميركية” تجيز الجرعة الثالثة من “فايزر” و”موديرنا” لجميع البالغين
عربي وعالمي
النمسا.. إغلاق شامل وتطعيم إلزامي
محليات
“الزراعة”: التشجير مطلب وطني وعالمي يوجب تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Δ
Posting....
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق