“الصحة” تحذر من الترويج لمنتجات عشبية ومكملات غذائية كعلاج نهائي لبعض الأمراض المزمنة

حذرت وزارة الصحة من ترويج بعض الحسابات عن طريق الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات عشبية ومكملات غذائية على أنها علاج نهائي لبعض الأمراض المزمنة، ويدْعون المرضى للتوقف عن استخدام الأدوية الطبية الموصوفة لهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة وغير مثبتة علمياً، مشددة على عدم التوقف عن استخدام أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

كما أن الوزارة تقوم بالرقابة على عمليات تسويق المنتجات الطبية، وفي حال ثبت التسويق لمنتجات غير مسجلة وغير معتمدة لدى وزارة الصحة، أو تقديم ادعاءات طبية مضللة أو غير صحيحة، تقوم الوزارة بتحويل تلك الحسابات للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.