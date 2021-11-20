هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تستقبل الدفعة 49 من المجندين

استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، صباح اليوم السبت، الدفعة (49) المجندين ، بعد أن أتم المجندون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم

بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، موزعين على الجهات التالية (محافظة العاصمة وحولي والفروانية معهد الخدمة الوطنية العسكرية ، محافظة الأحمدي معهد الدفاع الجوي ، محافظة الجهراء معهد القوة البرية ، محافظة مبارك الكبير معهد الحرس الأميري) .

وكان في استقبال المجندين لحظة دخولهم رئيس و ضباط وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والذين قاموا بدورهم بتنظيم عملية الدخول ، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإلتحاق بالخدمة العاملة.

واتخذت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية كافة الترتيبات الضرورية والإستعدادات اللازمة لإستقبال المجندين، من خلال إعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من اجتياز هذه المرحلة والإنخراط بالعمل بالخدمة الميدانية بعد ذلك، حيث أن مدة الخدمة العاملة للمجندين هي سنة ميلادية تنقسم الى قسمين مدة شهرين دون مبيت، يتم من خلالها تدريب وتعليم المجندين مختلف العلوم والمهارات العسكرية، والقسم الثاني عشرة أشهر يؤديها المجند في لواء الخدمة الوطنية العسكرية /11 وسوف تعقد دورات تأهيلية وذلك حسب الخطة التدريبية المعتمدة لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية.