تشييع 19 شهيدا في مقبرة الصليبيخات

تقدم وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي مشيعي جثامين 19 شهيدا من شهداء الكويت الابرار في مقبرة الصليبيخات، وسط حضور عدد غفير من المواطنين.

وقال العلي «نقلت قبل قليل تحيات واعتزاز ومواساة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين الى ذوي الشهداء».

وأضاف «الكويت اليوم احتضنت 19 شهيدا، وهذه كوكبة جديدة من الشهداء نسأل الله تعالى ان نصل الى ما وصلوا إليه.. شهداء أحياء عند ربهم يرزقون ونبارك لذويهم»

وشارك في التشييع وزير التربية الدكتور علي المضف ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، والنائب مساعد العارضي الذي قال «يجب نقل قصص تضحيات الشهداء للأجيال القادمة».

كما شارك عدد من القيادات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء