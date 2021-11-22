الكشف عن مجسم كأس العرب

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب النقاب عن المجسم الخاص بالبطولة، وذلك خلال وصول الكأس إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق بطولة كأس العرب في 30 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، على أن تختتم منافساتها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويتميز المجسم بصنعه من الذهب الخالص، كما أنه يتضمن خريطة الوطن العربي، وكلمة "موطني"، وتموجات تحاكي طرق تجارة العرب.

ويتزامن ذلك مع بداية العد التنازلي لبقاء عام على انطلاق كأس العالم الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس العرب 16 منتخبًا، مقسمة على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة، 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي للمنتخبات، وهي تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف.

فيما خاض 14 فريقًا التصفيات، تأهل منها سبعة منتخبات وهم لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.







