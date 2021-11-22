النمسا تعطل الحياة العامة مع بدء الإغلاق الرابع

عطلت النمسا الحياة العامة، اليوم الاثنين، مع بدء الإغلاق الرابع على مستوى البلاد لمكافحة كوفيد-19 لتكون أول دولة في غرب أوروبا تعيد في هذا الخريف فرض هذا الإجراء القاسي وغير المقبول جماهيريا في مواجهة قفزة في إصابات فيروس كورونا.

وهذه أول مرة يُفرض فيها إغلاق عام منذ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع. وتقول الحكومة إن معظم الأماكن التي يتجمع فيها الناس مثل المطاعم والحانات لن تفتح أبوابها مدة عشرة أيام مبدئيا وربما مدة 20 يوما.

وأغلقت أسواق عيد الميلاد أبوابها أيضا بعد أن كانت قد فتحت للتو. وأغلقت الفنادق أبوابها أمام النزلاء الذين لم يكونوا فيها وقت سريان الإغلاق العام.

وقالت إيريتا وهي محامية تبلغ من العمر 42 عاما بينما كانت في طريقها إلى العمل في وسط فيينا «حقا تعبت من هذه الإغلاقات».