الهلال زعيم آسيا.. نهائي مثالي يشعل سماء الرياض

بسيطرة متكاملة وأداء بطولي، حقق الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء، للمرة الرابعة في تاريخه.

وقدم الهلال مباراة كبيرة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وهزمه بنتيجة 2-0، في نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2021، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وافتتح الهلال التسجيل بعد أقل من 30 ثانية من انطلاق اللقاء، بتسديدة رائعة للمدافع ناصر الدوسري.

وعزز المالي موسى ماريغا الانتصار بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليحسم القمة الآسيوية للزعيم.

وبذلك حقق الهلال بطولته الآسيوية الرابعة، بعد نسخ 1991 و2000 و2019.

واستكمل الهلال فرض سيطرته الكاملة على القارة الآسيوية هذا الموسم، بعد أن اكتسح جميع خصومه بإقناع، ولم يستقبل في المراحل الإقصائية سوى هدف واحد في مرماه.

وسيشارك بذلك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، بجانب أبطال القارات الأخرى مثل الأهلي المصري وتشلسي الإنجليزي.