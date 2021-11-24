الغانم: القيادة السياسية أوصت بضرورة تعاون المجلس والحكومة

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الحاجة إلى تعاون جماعي لبناء الدولة وتحقيق طموحات الشعب.

وقال الغانم: «اليوم بالنسبة لي يوم سعيد تشرفت فيه بلقاء الوالد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمعية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد».

واضاف: «أوصاني سمو أمير البلاد بإيصال تحياته إلى أبنائه النواب والشعب الكويتي واستمعت إلى توجيهاته ونصائحه ودعوته لنا بالتعاون مع الحكومة لما فيه الخير للبلاد والعباد.. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية أن يطيل في عمره».

وتابع الغانم: «سمو ولي العهد طلب مني أن أنقل لإخواني النواب التركيز على الأولويات التي تهم المواطنين وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد وملف التحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجيا وداخليا والسعي إلى إيجاد مصادر دخل أخرى غير النفط».

واشار الغانم إلى أنه «وفقا للمادة 56 من الدستور والأمر الأميري بتفويض سمو ولي العهد الصادر في 15 نوفمبر الجاري اختار سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد ليرأس الحكومة التي ستواجه هذه الملفات»، مضيفا «سمو ولي العهد طلب من أبنائه التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومع الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات والابتعاد عن الخلافات ونبذ الصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع».

وأفاد أن «سمو ولي العهد أكد لي أنه قابل العديد من النواب من مختلف التوجهات السياسية وسيستمر في مقابلة العديد من النواب وأن كل الملاحظات التي يبديها أبناؤه النواب محل احترام وترحيب وستؤخذ في الاعتبار من خلال توجيهاته لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين سيتم اختيارهم».

وأكد الغانم «أننا لبناء الدولة نحتاج إلى عمل جماعي لأن الهدم يحتاج إلى إرادة فردية.. أما البناء فهو بالتأكيد بحاجة إلى إرادة جماعية وإن شاء الله الإرادة الجماعية متوافرة لتحقيق هذا الأمر وبالتعاون مع الحكومة نحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي».