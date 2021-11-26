منظمة الصحة تجتمع اليوم لتقييم سلالة كورونا المتحورة الجديدة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إنه سيتم عقد اجتماع للخبراء من جنيف الساعة 12 ظهر اليوم (11:00 بتوقيت غرينتش) لتقييم السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا (بي 1.1.529) وسط قلق متزايد.

وتابع قائلا «منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا… من أجل فهم أفضل للجدول الزمني للدراسات الجارية ولتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف هذه السلالة باعتبارها متحورا محل اهتمام أو متحورا مثيرا للقلق».

وأوضح ليندماير أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، ويُظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على «عدد كبير من الطفرات» التي تتطلب مزيدا من الدراسة.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ليس لديها تعليق في الوقت الحالي على قيود السفر التي تفرضها بعض السلطات على دول جنوب القارة الأفريقية المرتبطة بهذه السلالة المتحورة.