إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم

سُحبت مساء اليوم الجمعة، قُرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، بمدينة زيورخ السويسرية.

وجاءت نتيجة القرعة مثيرة، حيث وقع منتخبا إيطاليا والبرتغال في مسار واحد، ما يعني أن منتخبًا منهما (آخر بطلين لليورو) لن يتأهل إلى المونديال.

وجاءت نتيجة مسارات القرعة على النحو التالي:



المسار الأول أسكتلندا أوكرانيا ويلز النمسا المسار الثاني روسيا بولندا السويد التشيك المسار الثالث البرتغال إيطاليا تركيا مقدونيا الشمالية

ففي المسار الأول، سيواجه منتخب أسكتلندا، أوكرانيا بنصف النهائي، فيما ستواجه ويلز، النمسا على أن يتأهل منتخبان للنهائي، لتحديد المتأهل للمونديال، على أن تقام المباراة النهائية على أرض الفائز من النمسا وويلز.

وفي المسار الثاني، ستواجه روسيا، منتخب بولندا بنصف النهائي، فيما ستواجه السويد، التشيك، على أن يلتقي الفائزان في النهائي لتحديد المتأهل الثاني لمونديال قطر، على أن تقام المباراة النهائية على أرض الفائز من منتخبي روسيا وبولندا.

وبالمسار الثالث، ستواجه إيطاليا، مقدونيا الشمالية، بينما تواجه البرتغال، منتخب تركيا، ويلتقي الفائزان على البطاقة الثالثة للمونديال، على أن تقام المباراة النهائية على أرض الفائز من مواجهة تركيا والبرتغال.

وتُقام مباريات نصف نهائي المجموعات، أحد يومي 24، أو 25 مارس/أذار المقبل.

بينما يقام النهائي أحد يومي 28، و29 من الشهر نفسه.