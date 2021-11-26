الأردن يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من 7 دول إفريقية

قرر الأردن، اليوم الجمعة، منع غير الأردنيين القادمين من سبع دول إفريقية من دخول المملكة ضمن إجراءات صحية احترازية بعد ظهور متحور جديد لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أن القرار ينص على منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول جنوب إفريقيا وليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا وإسواتيني وبتسوانا “إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد”.

وأضافت أنه سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة بغض النظر عن نتيجة فحصهم من فيروس (كورونا) في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها اعتبارا من الأحد المقبل.

ويعتقد أن المتحور الجديد من فيروس (كورونا) الذي يحمل اسم (529ر1ر1رB) أسرع انتشارا من المتحور (دلتا) السائد حاليا في الأردن وفي معظم دول العالم وفق بيان وزارة الداخلية الأردنية.