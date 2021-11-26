قطر تضع 15 دولة في القائمة الحمراء بعد ظهور المتحور الجديد

أضافت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، 5 دول جديدة للقائمة الحمراء الاستثنائية بعد ظهور متحور كورونا الجديد .

وأصبحت القائمة الحمراء الاستثنائية تحتوي على 15 دولة بدلاً من 10 دول في آخر تحديث 12 نوفمبر الجاري .

والدول الخمس المضافة حديثاً هي: جنوب افريقيا وبوتسوانا وليسوتو وزمبابوي.

وإليك تذكير بكل ما يخص هذه القائمة من فحص كورونا والحجر الصحي:

المجموعة الأولى: المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون في دولة قطر:

أ – المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة:

تخضع الفئات التالية للحجر الفندقي لمدة يومين:

الاشخاص من سن (12) عامًا وما فوق.

الأطفال من سن (11) عاما وما دون المرافقون لأحد الوالدين/ لأسرهم المحصنين بالكامل.

إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر.

وإجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي بعد الوصول.

إجراء اختبار أجسام مضادة (Serology Antibody test) للمحصنين خارج دولة قطر باحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة العامة في فندق الحجر الصحي.

ب – المسافرون غير المحصنين او الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم اللازمة:

وستخضع هذة الفئة للحجر الفندقي لمدة (7) ايام، وإجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر .

وإجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس بعد الوصول وسيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع في حال كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.

المجموعة الثانية: الزائرون القادمون الى دولة قطر

أ – المسافرون المحصنون بالكامل: ستخضع الفئات التالية للحجر الفندقي لمدة يومين:

الاشخاص من سن (12)عامًا وما فوق المحصنين بالكامل.

الأطفال من سن (11) عاما وما دون المرافقون لأحد الوالدين/ لأسرهم المحصنين بالكامل.

وإجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر، وإجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي.

إجراء اختبار أجسام مضادة (Serology Antibody test) للمحصنين خارج دولة قطر باحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة العامة في فندق الحجر الصحي.

وعدم السماح بدخول المسافرين غير المحصنين.