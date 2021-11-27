عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 27 نوفمبر 2021

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إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم
26 نوفمبر، 2021
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سقوط مفاجئ لتوتنهام أمام مورا السلوفيني
26 نوفمبر، 2021
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السيتي يهزم باريس ويصطحبه إلى ثمن نهائي الأبطال
25 نوفمبر، 2021
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حكم نهائي على بنزيما في قضية ابتزاز فالبوينا
24 نوفمبر، 2021
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اقتصاد
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
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الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
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اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
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“بنك أوف أمريكا”: برميل النفط سيصعد إلى 120 دولارا في 2022
2 نوفمبر، 2021
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روسيا 2018
إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم
26 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
سقوط مفاجئ لتوتنهام أمام مورا السلوفيني
26 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
السيتي يهزم باريس ويصطحبه إلى ثمن نهائي الأبطال
25 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
حكم نهائي على بنزيما في قضية ابتزاز فالبوينا
24 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
“بنك أوف أمريكا”: برميل النفط سيصعد إلى 120 دولارا في 2022
2 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم
26 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
سقوط مفاجئ لتوتنهام أمام مورا السلوفيني
26 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
السيتي يهزم باريس ويصطحبه إلى ثمن نهائي الأبطال
25 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
حكم نهائي على بنزيما في قضية ابتزاز فالبوينا
24 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
“بنك أوف أمريكا”: برميل النفط سيصعد إلى 120 دولارا في 2022
2 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
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