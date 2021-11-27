الإمارات تعلن أن 100 في المئة من سكانها تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

أعلنت الإمارات أنها أعطت جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 على الاقل لجميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

ويأتي الإعلان عقب ظهور متحورة جديدة لكوفيد-19رصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة المتحورة بأنها «مقلقة» وأطلقت عليها اسم «أوميكرون».

وقالت السلطات الصحية في الدولة الخليجية الجمعة إنه تم تقديم «ما مجموعه 21،802،032 جرعة من اللقاح،»بنسبة 100 في المئة لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18 في المئة لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات«.

والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كوفيد في ديسمبر 2020 بعدما رخّصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك الأميركي-الألماني.

ومذّاك رخّصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد في أكتوبر الماضي أن بلاده خرجت من أزمة الجائحة، موضحا في تصريحات أن الحياة بدأت بالعودة إلى طبيعتها في بلاده.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 741 ألف إصابة بالفيروس، و2145 حالة وفاة.

وأعلنت شركة بايونتيك الألمانية إنها تدرس درجة الحماية التي يقدمها لقاحها الذي طورته مع عملاق الأدوية الأميركي فايزر، ضد المتحورة الجديدة.

ومع ظهور المتحوّرة الجديدة في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تُغلَق، إذ قرّرت دول أوروبية عدّة الجمعة تعليق الرحلات الجوّية من هذا البلد، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرًا صحّيًا.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أيضًا إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبيّة، بعد رصد المتحوّرة أوميكرون.

وأعلنت الإمارات الجمعة تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من الاثنين الموافق 29 نوفمبر.

وبحسب الوكالة فان هذا يشمل «تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول».