جنوب أفريقيا: دول العالم تعاقبنا بحظر الطيران بسبب اكتشافنا متحور اوميكرون

أسفت حكومة جنوب أفريقيا، السبت، على إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطني الدولة الافريقية والمسافرين منها، معتبرة أنها “تُعاقَب” بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة اوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إن “هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تعاقب جنوب أفريقيا على تحديدها التسلسل الجينومي المتقدّم وقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة بسرعة أكبر، يجب تكريم التفوق العلمي وليس معاقبته”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة المتحورة الجديدة لكوفيد-19 التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا على أنها “مقلقة” وأطلقت عليها اسم “أوميكرون”.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الجائحة إنه “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من جانب جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر 2021 (…). تحتوي هذه المتحوّرة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق”.

ورغم توصيات منظمة الصحة العالمية بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بعض الدول الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة لها على الأقل.

واعتبرت حكومة جنوب أفريقيا، الجمعة، القرارات “متسرّعة”. وتشكل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

وردا على قرارات عدد من الدول فرض قيود على السفر، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في بيان “قلقنا الفوري هو الضّرر الذي سيُلحقه هذا القرار بالصناعات السياحيّة والشركات”.