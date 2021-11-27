القادسية يتغلب على العربي في قمة مباريات الجولة الثانية للدوري الكويتي

تغلب نادي القادسية اليوم السبت على غريمه التقليدي العربي بهدف دون رد في قمة مواجهات الجولة الثانية من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (إس تي سي).

واتسم الشوط الأول للمواجهة التي جرت على استاد (صباح السالم) بالندية والإثارة مع أفضلية واضحة للعربي لكنه لم يترجم أفضليته بتسجيل أهداف ولينتهي الشوط الأول سلبا.

وفي الشوط الثاني احتدمت المنافسة بين الفريقين لينجح القادسية بخطف هدف الفوز عبر لاعبه المتألق بدر المطوع في الدقيقة 72 مستفيدا من خطأ فادح من حارس مرمى العربي سليمان عبدالغفور.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى ست نقاط في حين توقف رصيد العربي عند رصيده السابق بثلاث نقاط.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد (ثامر) فاز السالمية على الشباب بنتيجة (2-0) ليحصد أول ثلاث نقاط له فيما بقى الخاسر دون أي نقطة.