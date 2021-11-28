“التمييز” أسدلت الستار على قضية ⁧‫النائب البنغالي‬⁩: حبس مازن الجراح وصلاح خورشيد والنائب البنغالي 7 سنوات

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي.

كما قضت المحكمة بحبس اللواء مازن الجراح 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون و970 ألف دينار، وحبس مرشح الرابعة 4 سنوات وحبس حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه 740 ألف دينار كويتي، كما قضت ببراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه.

المصدر : القبس