“البلدي” يوافق على تخصيص «جنوب القيروان» إلى “السكنية”

وافق المجلس البلدي في جلسته اليوم على تخصيص أرض جنوب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال سكن خاص وهو الاقتراح الذي تقدم به، الأعضاء حمدي نصار العازمي فهيد فهاد المويزري، محمد عوض الرقيب، بموافقة 15 عضو وامتناع العضو مشعل الحمضان وتحفظ الرئيس على ماتم اضافته من اوراق داخل المعاملة.

وقال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أن هناك عدة مخالفات وشبهات قانونية ولائحية طالت الموضوع منها، حضور شخصيات غير مدعوة رسمياً من رئيس المجلس، وإضافة كتب ومعاملات من قبل رئيس اللجنة بعد اعتماد التوصيات في اجتماع اللجنة، فضلاً عن اضافة مخطط رسم “كروكي” لا يحمل توقيع، كما ان البند الرابع من المحظر لا يوجد توقيع بها.

وذكر العتيبي أنه تم عرض الشبهات من باب الشفافية والمصداقية، قائلاً “تم الطلب من وزير البلدية شايع الشايع ارسال كتاب تنازل من وزير التعليم العالي كان من المفترض اضافته في اللجنة”، مثنياً على سرعة انجاز وزير البلدية وتزويد المجلس بكتاب رسمي بشأن التنازل عن الأرض.

من جانبها قالت العضو مها البغلي، انها تدعم القضية الإسكانية بشتى طرقها لكن بشرط ان تستكمل كافة اوراقها، مضيفة انها شاهدت اوراق لم تعرض في اللجنة كونها عضو ما يجعلها غير مقبولة وتشوبها مخالفة لائحية.

وتحفظت البغلي على الاوراق والكتب التي أضافها رئيس اللجنة بعد فض اجتماع اللجنة.

بدوره، قال العضو عبدالسلام الرندي، “ان بعض التصرفات قد تعيق أي مشروع يسعى المجلس لاقراره”.

ومن جهته، قال نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالبلدية محمد الزعبي، “ندعم القضية الاسكانية وهناك لجنة مشكلة مع “السكنية” بقرار من الوزير بالنظر بالمواقع الصالحة للمشاريع الاسكانية”، مضيفاً “لا نستطيع تخصيص موقع للاسكان طالما لم يتم إنجاز تقرير تفصيلي من الجهات الحكومية ولا نريد أن نقع في نفس مشكلة أرض منتزه ابوحليفة في مقترح جنوب القيروان”.

وذكر رئيس لجنة الجهراء حمود العنزي، ان “الكروكي” خرج من مكتب نائب المدير لقطاع التنظيم ويتضمن ختمه ومنتزه ابو حليفة يحتوي على قرار من مجلس الوزراء بعدم التنازل عن المنتزهات، بينما جنوب القيروان عبارة عن تحريج ولا شأن للزراعة بالأرض.

ورد الزعبي على العنزي، قائلاً “تم عرضه علي منك شخصياً في المكتب ورفضت توقيعه لعدم تضمنه على تقرير ولا أعلم بشأن الختم”.

وأحال المجلس البلدي كتاب وزير الكهرباء والماء والطاقة مشعان العتيبي، بشأن شكوى المقدمة من أحد المواطنين، بشأن الاضرار التي لحقت به نتيجة قرب محول كهربائي مسافة قرب آمنة، من قسيمته في منطقة الخيران السكنية، إلى الجهاز التنفيذي لتعديل إحداثيات موقع جديد، وأبقى المجلس على الجدول سؤال العضو المتعلق في حالة نقاط البيع، ولم يكتفي المجلس بالرد من قبل البلدية، على اسئلة العضو د. حسن كمال، منها إصدار تراخيص الأندية الرياضية، ومشروع القرية التراثية، وقال كمال، “استغرب من نوعية الردود التي تأتي من الجهاز التنفيذي”، لافتا إلى أن بعض الأندية الرياضية حالياً تحولت إلى مجمعات استثمارية، واهملت الجانب الرياضي، ويتم تفضيل ناد على نادي آخر.

وأشار الى أن كل الكويت متذمرين من موقع القرية التراثية، مؤكداً أن كل الأمور معلقة، مطالبا أجابة واضحة على ردود البلدية.