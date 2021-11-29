اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة “أوميكرون” في ملاعب كرة القدم البرتغالية

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال اليوم اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.