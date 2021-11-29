رياضة

اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة “أوميكرون” في ملاعب كرة القدم البرتغالية

29 نوفمبر، 2021
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أعلنت السلطات الصحية في البرتغال اليوم اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

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