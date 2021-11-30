ممثلو “الصحة” للجنة الصحية البرلمانية: الوضع مطمئن بحذر

طمأن ممثلو وزارة الصحة الذين شاركوا في اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية اليوم، على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مشددين على «التعامل بحذر والتركيز على الاشتراطات الصحية».

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية وممثلي وزارة الصحة على عقد مؤتمر يتضمن ورش عمل، وذلك لتطوير المنظومة الصحية وتحفيز الكادر البشري في القطاع الطبي.

وعن الرسالة المحالة إلى اللجنة من لجنة الشؤون الخارجية لاستطلاع رأي اللجنة في شأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها، ارتأت اللجنة عرض الأمر على المختصين وأهل الإفتاء لأخذ رأيهم.