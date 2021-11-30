أمير قطر مفتتحاً “كأس العرب”: أهلاً بجميع العرب في دوحة العرب

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، في استاد البيت مساء اليوم.

وأعلن سموه افتتاح البطولة قائلا “بسم الله وعلى بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021،، متمنيًا لجميع المنتخبات التوفيق. وأهلًا بجميع العرب في دوحة العرب”.

حضر الافتتاح أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وعدد من الشيوخ والوزراء.

كما حضر الافتتاح الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق أول ركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية، والأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وايغور ليفيتين مساعد رئيس روسيا الاتحادية، والشيخ حمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ومحمد محرم قصاب أوغلو وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التركية.

وحضر الافتتاح أيضا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، والدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات بالدول العربية الشقيقة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى الدولة وكبار المسؤولين في المجال الرياضي، وجمهور غفير.