الأردن.. تحذيرات للوافدين غير المطعمين من تعرضهم لإجراءات صارمة

دعا مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي الوافدين المقيمين على أراضي المملكة التوجه فورًا لتلقي جرعتين من المطعوم المضاد من كورونا، مشددًا أنه وفي 15 ديسمبر الحالي سيتم تطبيق إجراءات جديدة أكثر صرامة لغير المطعمين من الوافدين.

ونقلت صحيفة الرأي الأردنية عن المستشار تأكيده بأن تلقي المطعوم للوافدين يشكل أهمية قصوى، خاصة وأن أكثر من 65 بالمئة من الوافدين لم يتلقوا أي جرعة من مطعوم كورونا، لافتا إلى أن الحضور إلى مراكز التطعيم لا يترتب عليه أي مساءلة، وأن حماية صحتهم وتلقي الجرعتين من اللقاح هي الهدف.

واشار البلبيسي إلى أن أمر الدفاع 35، لن يسمح لأي مواطن أو وافد الدخول إلى الوزارات والدوائر الحكومية أو المنشآت القطاع الخاص إلا بتلقي جرعتي اللقاح، حيث سيطبق بداية عام 2022. وعن تلقي الجرعة الثالثة من مطعوم فيروس كورونا.