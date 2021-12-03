ماليزيا تعلن اكتشاف أول حالة اصابة بمتحور “أوميكرون”

أعلن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين اليوم اكتشاف أول حالة اصابة بالمتحور الجديد (اوميكرون) من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في البلاد. و

قال جمال الدين في مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف الإصابة من عينة لطالبة وصلت إلى ماليزيا في 19 نوفمبر الماضي قادمة من جنوب إفريقيا عن طريق سنغافورة.

وقررت ماليزيا فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب منذ نوفمبر الماضي في جزيرة (لانكاوي) السياحية فقط تمهيدا لفتح كامل للحدود في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

واتفقت الحكومتان الماليزية والسنغافورية على إطلاق ممر سفر آمن للمطعمين بالكامل ضد فيروس (كورونا) بدأ العمل به في 29 نوفمبر الماضي.