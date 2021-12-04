الكويت: انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية بالشرق الاوسط هدف نبيل نسعى لتحقيقه

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي إن انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية بالشرق الاوسط هدف نبيل يسعى الجميع لتحقيقه لانهاء ما تعاني منه المنطقة من توتر وعدم استقرار ونزاعات مستمرة منذ عقود.

واضاف العتيبي في تصريح لتلفزيون الكويت ووكالة الاتباء الكويتية (كونا) مساء امس الجمعة على هامش اختتام اعمال الدورة الثانية للمؤتمر الثاني لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط برئاسة الكويت ان “الغرض من هذا المؤتمر هو اخلاء المنطقة من الاسلحة المدمرة من اجل استتباب الامن والاستقرار فيها”.

واوضح ان المشاركين في المؤتمر الذي استمر لخمسة ايام تمكنوا من اعتماد وانجاز لائحة اجراءات تحدد طريقة عمل المؤتمر وانتخاب الرئيس وعملية التصويت وكيفية انشاء اجهزة فرعية تابعة للمؤتمر الى جانب العديد من التفاصيل الاخرى وذلك بعد مشاورات واجتماعات عديدة غير رسمية.

وذكر العتيبي الى انه تم ايضا اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر الذي يتضمن ملخص لمواقف الدول الاعضاء التي تم التعبير عنها خلال انعقاد المؤتمر.

واشار الى ان المؤتمر اعتمد في ختام اعماله وثائق ختامية تساعد في الاستمرار وتأطير اعماله في المستقبل قائلا لقد “نجحنا في البناء على الزخم الذي تحقق في الدورة الاولى عام 2019 برئاسة الاردن ونتطلع في الدورة الثانية ومن خلال الوثائق التي اعتمدت بان تدفع باعمال المؤتمر الى مزيد من التقدم لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية بالشرق الاوسط”.

وعقدت الدورة الأولى لهذا المؤتمر في نوفمبر 2019 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة السفيرة الأردنية آنذاك سيما بحوث واعتمد المؤتمر إعلانا سياسيا.

ومنذ عام 1967 تم إنشاء خمس مناطق من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وافريقيا وآسيا الوسطى وهي تشمل 60 بالمئة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتغطي نصف الكرة الجنوبي تقريبا.