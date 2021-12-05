وزير الصحة يعلن تدشين تطبيق “كيو-إت صحة Q8seha” لتقديم الخدمات الصحية الإلكترونية

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن تدشين الوزارة اليوم لتطبيق (كيو-إت صحةQ8seha ) على منصة الهواتف الذكية (iOS / Android)، وذلك لتقديم الخدمات الصحية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح الوزير أنه ومن خلال التطبيق الإلكتروني يستطيع المستخدم من الوصول إلى نتائج المختبرات وتقارير الأشعة والتقارير الطبية الخاصة به، والتي تم إجراؤها في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، علاوة على عرض التطبيق لسجل الإجازات المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، والتي قد تم ربطها مع ديوان الخدمة المدنية.

وبين أنه في المرحلة الأولى من تدشين التطبيق تم إدراج العديد من البيانات الخاصة بالمراجعين في معظم المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن يتم إدراج بقية البيانات لبقية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية -تدريجيا- خلال المراحل القادمة في الأسابيع المقبلة.

وأكد على دعم التطبيق لخصوصية وحماية سائر البيانات الخاصة بالمستخدم، حيث يتم التسجيل بتطبيق (كيو-إت صحة Q8seha) عبر المصادقة من خلال تطبيق (هويتي)، كما يمكن للمستخدمين الذين يتعذر حصولهم على التصديق، ممن تقل أعمارهم على 16 سنة على سبيل المثال، من إنشاء حساب على تطبيق (كيو-إت صحة Q8seha), واستخدام الخدمات الإلكترونية مثل سجل الإجارات المرضية والتقارير الطبية.

وثمن وزير الصحة الجهود الوطنية والجهود المخلصة الأخرى القائمة على تنفيذ وتطوير التطبيق من العاملين في وزارة الصحة، كما ثمن التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة ذات الصلة لإتمام هذا التطبيق، للوقوف على خدمة وراحة المراجعين.