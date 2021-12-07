1500 دولار مكافأة لكل مصاب بفيروس كورونا فى مدينة صينية

فى بادرة غريبة من نوعها، تدفع مدينة صينية ما يزيد عن 1500 دولار للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وتدفع مدينة هاربين الواقعة فى شمال الصين مبلغا يصل إلى 1570 دولاراً، لأى شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا، بشرط أن يأتى بشكل مستقل دون الحاجة إلى تتبع، وستكافئ هذه الخطة الجديدة من قبل حكومة المدينة أولئك الذين يتقدمون لإجراء اختبار COVID-19 عندما تظهر عليهم الأعراض، وفقًا لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكى.

ووفقاً لإخطار على مستوى المدينة فى 4 ديسمبر الجارى، فإن حكومة هاربين، تتطلع فقط لمكافأة أولئك الذين يتقدمون طواعيةً دون عوائق، وقال إخطار القرار: “ننصح السكان بكتابة الأخبار المتعلقة بمكان ظهور حالات COVID-19 الإيجابية، إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس التاجي مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وفقدان حاستي التذوق أو الشم وآلام العضلات أو الإسهال، لا تعالج نفسك ذاتياً، بل ارتدِ قناعاً وتوجه إلى أقرب عيادة، وأخبرنا عن المكان الذى سافرت إليه والأشخاص الذين اتصلت بهم”.

وجاء أيضاً فى القرار: “إذا تقدمت بشكل مستقل بعد الشعور بالأعراض وقمت بزيارة مؤسسة طبية لرؤية الطبيب وشرح ظروفك، فإن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 ستتم مكافأتهم بمبلغ 10 آلاف يوان صينى”.

ويشار إلى أن لجنة الصحة الوطنية الصينية، أعلنت، الأحد الماضى، تقديم أكثر من 2.54 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وكانت لجنة الصحة بالصين، أعلنت، فى وقت سابق، تسجيل 42 إصابة جديدة محلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن منطقة منغوليا الداخلية سجلت 30 حالة، بالإضافة إلى 10 حالات بمقاطعة هيلونججيانج، وحالتين فى مقاطعة يوننان، فيما لم تُسجل أية وفيات جديدة بالفيروس.