وزير الدفاع: الكويت والسعودية بلد واحد.. ولا وجود للحدود إلا في الكتب

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي بالعلاقات الكويتية السعودية التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، واصفاً زيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد بـ«المباركة».

وقال في تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، أن «الزيارة في بيت واحد ومن غرفة إلى غرفة والراس واحد»، لافتاً إلى أن «الزيارة ليست الأولى لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان للبلاد».

واشار إلى أن «الكويت والسعودية بلد واحد وأن الحدود لا وجود لها إلا في الكتب، ونتطلع إلى زيارته الميمونة واستقباله بكل ترحاب».

وعن المناسبة، هنأ العلي صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمود وقطر حكومة وشعباً بالعيد الوطني، موضحاً أنها مناسبة غالية على الشعب الكويتي.

وأشاد العلي بانجازات قطر ونجاحاتها، متمنياً بهم دوام النجاح والتوفيق.