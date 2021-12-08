عربي وعالمي

السفارة السعودية في فرنسا: الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل خاشقجي لا علاقة له بالواقعة

8 ديسمبر، 2021
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قالت السفارة السعودية في باريس مساء الثلاثاء، إن الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل الصحفي جمال خاشقجي لا علاقة له بالواقعة وتتوقع إطلاق سراحه فورا.

وأضافت السفارة في بيان على “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة المملكة في فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة”.

وطالبت سفارة المملكة في فرنسا إخلاء سبيله فورا.

وأكدت في بيانها أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبت مشاركته في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنهم يقضون عقوبتهم.

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