“الصحة”: تسجيل أول إصابة في الكويت بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل أول إصابة في دولة الكويت بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأربعاء أن حالة الإصابة تعود لمسافر أوربي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الافريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور «أوميكرون».

ولفت إلى أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح «كوفيد-19» المعتمد في وقت سابق مؤكداً أن المسافر يخضع للحجر الصحي «المؤسسي» منذ قدومه إلى الكويت وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأوضح انه تزامنا مع الاعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس «كورونا» في بعض دول العالم فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة لاحتواء انتشار الفيروس.

وطمأن السند المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكداً ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بسبل الوقاية كافة التي من أبرزها استكمال تطعيم «كوفيد-19» والمبادرة إلى أخذ الجرعة التعزيزية «الثالثة».

وقال ان الدراسات أثبتت فعالية الجرعة التعزيزية في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة داعيا الى تجنب التجمعات غير الآمنة ومداومة تطهير اليدين وتغطية الفم والأنف وتجنب السفر إلا للضرورة متمنياً للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.