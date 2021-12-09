ديوان ولي العهد: سموه يستقبل ولي العهد السعودي غدا

صرح رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولة الكويت، بمايلي: «انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة الممتدة على الصعيدين الرسمي والشعبي التي تربط دولة الكويت بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وتعزيزا لأواصر المودة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين..

يستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة سموه الكريمة والوفد المرافق لبلدهم الثاني دولة الكويت يوم الجمعة الموافق 10/12/2021.

وسيبحث خلال الزيارة المقررة عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وإذ ترحب دولة الكويت قيادة وشعبا بزيارة ضيفها الكريم والوفد المرافق لسموه حفظه الله ورعاه فإننا ندعو الله عز وجل بأن يديم على بلدينا الشقيقين التقدم والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما».