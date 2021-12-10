البيت الأبيض: بايدن ملتزم بضمان عدم حيازة إيران لسلاح نووي

حذر البيت الأبيض، اليوم الخميس، من أنه سيتخذ «إجراءات أخرى» لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الديبلوماسية في شأن برنامجها النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي «في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الديبلوماسية».

وأضافت «إذا لم تتمكن الديبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعا وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ اجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران».

وكشف عن أن مسؤولا بارزا بوزارة الخزانة سيقود وفدا من الوزارة لزيارة الإمارات الأسبوع القادم للحديث في شأن الامتثال للعقوبات.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الأمر سيستغرق بضعة أيام للحكم على ما إذا كانت إيران تبدي مرونة في المحادثات التي تستهدف عودة واشنطن وطهران للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف برايس «من المحتمل أن يستغرق الأمر يومين آخرين حتى نعرف أين يقف الإيرانيون فيما يتعلق بسياق استئناف هذه الجولة (من المحادثات)… والمرونة التي ربما يرغبون أو لا يرغبون في إظهارها».

وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ربما تكون تحاول كسب الوقت في المحادثات وتسعى لاستغلال ضعف الولايات المتحدة قال برايس «يمكنني أن أؤكد لكم أنه إذا ساور الإيرانيين شك بأن الولايات المتحدة ضعيفة فإنهم سيُفاجأون بشدة».