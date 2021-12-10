سفير السعودية: زيارة ولي العهد إلى الكويت تؤكد حرص سموه على وحدة الصف واللحمة الخليجية

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود اليوم إن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة الكويت تؤكد حرص سموه على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأضاف الأمير سلطان بن سعد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن الزيارة التي تأتي استكمالا لجولة سموه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبيل اجتماع القمة الخليجية الـ42 المزمع أن تستضيفها مدينة الرياض في 14 ديسمبر الجاري، تؤكد الحرص أيضا على رفع مستوى التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات شتى.

وأوضح أن سمو ولي عهد المملكة يحل اليوم في بلده الثاني دولة الكويت الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية الثانية لسموه منذ توليه ولاية العهد والتي تأتي امتدادا للزيارات المتتالية لقادة المملكة العربية السعودية لأشقائهم حكام دولة الكويت، بما يؤكد متانة وتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي الثابت والراسخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأفاد بأنه من المتوقع مناقشة العديد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.