سمو الأمير يستقبل محمد بن سلمان

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة مساء اليوم الجمعة أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

هذا وتكريما لضيف الدولة الكبير قلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت وذلك تقديرا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من أجل استقرار وأمن وتقدم المملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء معالي نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

وقد صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأنه قد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من وشائج القربى والأخوة وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما والإعراب عن الابتهاج المشترك بهذه الزيارة الأخوية لضيف الدولة الكبير كما تم استعراض آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية.

هذا وقد ساد اللقاء جو ودي عكس روح الأخوة المتميزة بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

وصل إلى البلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد رافق سموه وفد رسمي يضم كلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة و الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف.