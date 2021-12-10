السعودية والكويت.. تأكيد على تحقيق شراكة استراتيجية

بعدما غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، الكويت، خاتماً جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، أكد البلدان في بيان مشترك، على دعم آفاق التعاون بينهما وتطويرها في مختلف المجالات، وتحقيق شراكة استراتيجية.

خاتماً جولته الخليجية.. الأمير محمد بن سلمان يغادر الكويتالسعوديةخاتماً جولته الخليجية.. الأمير محمد بن سلمان يغادر الكويت

كما أعلنا عن تطوير التنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بينهما، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يكفل إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة.

وشددا أيضاً على أهمية استقرار دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز دورها الإقليمي.

وفي الشأن العربي، أكد البلدان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

واتفقا على تطابق وجهات النظر حول مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

كما أدان البيان استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين وتهديدها للممرات المائية الدولية.

وشددا على ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان وألا يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية.

كذلك دعما أمن واستقرار العراق ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.